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Operação Hipster

Polícia Federal prende distribuidor de ecstasy em Operação Hipster

Um dos alvos é um estudante universitário; investigadores identificaram a movimentação de recursos financeiros na conta corrente de um suspeito que ultrapassou R$ 500 mil em 10 meses

Publicado em 

17 out 2018 às 12:16

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 12:16

O nome Hipster faz alusão ao alvo da operação Crédito: Shutterstock
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 17, a Operação Hipster para prender responsáveis pela produção e pela distribuição de ecstasy para vários estados do Brasil, a partir de Curitiba. Vinte e cinco policiais cumprem 5 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão temporária. Um dos alvos é um estudante universitário.
Em nota, a PF informou que a investigação começou a partir de informações sobre a compra de uma prensa para a produção de drogas e diversas remessas postais contendo comprimidos de ecstasy em uma agência dos Correios em Curitiba. O DEA (órgão que combate as drogas nos Estados Unidos) deu apoio com informações.
Durante a investigação, em um período de dois meses, foram identificados os envios de pelo menos 80 envelopes e grande movimentação de recursos financeiros na conta corrente do suspeito que ultrapassou os R$ 500 mil em 10 meses.
Os presos foram levados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba onde permanecerão à disposição da Justiça. Se condenados, poderão ter penas superiores a 20 anos de prisão.
O nome Hipster faz alusão ao alvo da operação.

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