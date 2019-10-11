Polícia Federal prende armeiro em Domingos Martins

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 07:57
- Atualizado há 6 anos
Um mecânico de máquinas agrícolas e veículos automotivos, de 26 anos, morador de Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (10) suspeito de reparar e adulterar armas de fogo de forma ilegal.
O homem, que tem 26 anos, não teve a identidade revelada. Segundo a Polícia Federal, o suspeito atuava em Domingos Martins e nos municípios da região. Em um galpão anexo à casa dele, foram encontrados diversos equipamentos como torno mecânico, furadeiras, bancada, plaina, máquinas de solda.
A PF informou que as investigações continuarão para realização de perícia nas armas e nas peças apreendidas e para apurar a extensão da atuação do armeiro na adulteração e reparo de armas de fogo e eventual fabricação.
Como as armas encontradas no local são de calibre de uso permitido, o mecânico foi autuado em flagrante por posse e comércio ilegal de arma de fogo. Uma fiança foi arbitrada, mas não foi informado o valor e nem se o suspeito efetuou o pagamento da quantia.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o