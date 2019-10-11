Home
Polícia Federal prende armeiro em Domingos Martins

Um homem de 26 anos foi preso em casa nesta quinta-feira (10). A polícia investiga se ele fabricava armas

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 07:57

Armas encontradas e ferramentas foram encontradas em galpão Crédito: Divulgação/PF

Um mecânico de máquinas agrícolas e veículos automotivos, de 26 anos, morador de Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira (10) suspeito de reparar e adulterar armas de fogo de forma ilegal.

O homem, que tem 26 anos, não teve a identidade revelada. Segundo a Polícia Federal, o suspeito atuava em Domingos Martins e nos municípios da região. Em um galpão anexo à casa dele, foram encontrados diversos equipamentos como torno mecânico, furadeiras, bancada, plaina, máquinas de solda.

A PF informou que as investigações continuarão para realização de perícia nas armas e nas peças apreendidas e para apurar a extensão da atuação do armeiro na adulteração e reparo de armas de fogo e eventual fabricação.

Como as armas encontradas no local são de calibre de uso permitido, o mecânico foi autuado em flagrante por posse e comércio ilegal de arma de fogo. Uma fiança foi arbitrada, mas não foi informado o valor e nem se o suspeito efetuou o pagamento da quantia.

Armas encontradas e ferramentas foram encontradas em galpão Crédito: Divulgação/PF

