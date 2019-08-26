Polícia fecha laboratório para produção de skank em Domingos Martins

Vinte e cinco pés e 40 mudas de maconha foram encontradas em um sítio de Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, depois de uma investigação da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), na última semana. Na propriedade, ainda foi encontrada uma casa que funcionava como laboratório. O material foi apreendido e o dono da propriedade está foragido.
Depois de uma semana do início das investigações, a Polícia Civil conseguiu chegar até o local que seria do dono do sítio em Domingos Martins, um apartamento na Praia da Costa, em Vila Velha. Na residência, os policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha, haxixe e material para ser usado no laboratório.
Segundo a investigação, o plantio era usado para a produção de skank, forma mais forte e mais potente da maconha. O laboratório para produção da droga funcionava em uma casa construída para ser do caseiro da propriedade. O local estava equipado com ventiladores, iluminação artificial e exaustores. O material foi apreendido.
“Essa droga, até um tempo atrás, ela era importada. Eles começam a querer desenvolver aqui e nós não vamos permitir que utilizem o Espírito Santo como canteiro para produção dessa droga”, afirmou o delegado chefe da Polícia Civil José Darcy Arruda.
O suspeito de ser o dono do sítio está foragido e o nome dele não foi divulgado pela polícia. Segundo o delegado titular da Denarc, Diego Bermond, será pedida a prisão preventiva do suspeito.
"Ele vai ser responsável por esse crime pela produção de Domingos Martins e da substância encontrada no apartamento dele”, revelou o delegado.
A investigação será conduzida, a partir de agora, pela Delegacia Municipal de Domingos Martins.