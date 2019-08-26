Polícia fecha laboratório para produção de skank em Domingos Martins

Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), na última semana. Na propriedade, ainda foi encontrada uma casa que funcionava como laboratório. O material foi apreendido e o dono da propriedade está foragido. Vinte e cinco pés e 40 mudas de maconha foram encontradas em um sítio de Domingos Martins , na região serrana do Espírito Santo , depois de uma investigação da, na última semana. Na propriedade, ainda foi encontrada uma casa que funcionava como laboratório. O material foi apreendido e o dono da propriedade está foragido.

Depois de uma semana do início das investigações, a Polícia Civil conseguiu chegar até o local que seria do dono do sítio em Domingos Martins, um apartamento na Praia da Costa, em Vila Velha . Na residência, os policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha, haxixe e material para ser usado no laboratório.

Segundo a investigação, o plantio era usado para a produção de skank, forma mais forte e mais potente da maconha. O laboratório para produção da droga funcionava em uma casa construída para ser do caseiro da propriedade. O local estava equipado com ventiladores, iluminação artificial e exaustores. O material foi apreendido.

“Essa droga, até um tempo atrás, ela era importada. Eles começam a querer desenvolver aqui e nós não vamos permitir que utilizem o Espírito Santo como canteiro para produção dessa droga”, afirmou o delegado chefe da Polícia Civil José Darcy Arruda.

O suspeito de ser o dono do sítio está foragido e o nome dele não foi divulgado pela polícia. Segundo o delegado titular da Denarc, Diego Bermond, será pedida a prisão preventiva do suspeito.

"Ele vai ser responsável por esse crime pela produção de Domingos Martins e da substância encontrada no apartamento dele”, revelou o delegado.