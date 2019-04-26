Home
Polícia Federal apreende 34 kg de haxixe no Aeroporto de Vitória

A droga estava com um passageiro que havia chegado do Paraná. Ele foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal do ES para procedimentos de praxe