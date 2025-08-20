Home
Polícia fecha fábrica clandestina de suplementos e fitoterápicos no ES

Local funcionava de forma irregular, sem autorização dos órgãos competentes, colocando em risco a saúde da população, segundo a Polícia Civil

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:52

A Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina que produzia suplementos alimentares e produtos fitoterápicos na localidade de Campo Acima, na zona rural de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu na terça-feira (19). Segundo a corporação, o local funcionava de forma irregular, sem autorização dos órgãos competentes, colocando em risco a saúde da população.

A fábrica foi fechada durante uma operação conjunta com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Vigilância Sanitária Estadual e a Vigilância Sanitária de Itapemirim. No espaço, havia diversos produtos prontos para a venda e grande quantidade de insumos e cápsulas.

Os responsáveis pelo local, que não foram localizados no momento da operação, serão investigados por crimes contra a saúde pública. As investigações, segundo a Polícia Civil, continuam com a análise do material apreendido, perícias técnicas e oitivas de envolvidos.

Em nota enviada para A Gazeta, Prefeitura de Itapemirim afirmou que a empresa foi notificada e o espaço lacrado. Conforme a administração municipal, todo o material apreendido será descartado de forma adequada, como determina o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa também foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

