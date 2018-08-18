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Jardim Carapina

Polícia estoura boca de fumo e prende traficantes na Serra

Vinícius da Silva Costa e Breno Alves dos Santos pretendiam 'faturar' pelo menos R$ 5 mil com vendas de drogas no final de semana

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 00:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 00:23
Vinícius da Silva Costa, de 27 anos, e Breno Alves dos Santos, de 18 anos, foram detidos pela polícia Crédito: Divilgação/PC
O planejamento de faturar pelo menos R$ 5 mil com a venda de drogas no final de semana acabou para dois traficantes depois que a polícia estourou uma boca de fumo, na tarde desta sexta-feira (17), em Jardim Carapina, na Serra.
Durante buscas por um criminoso foragido, a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra localizou Vinícius da Silva Costa, de 27 anos, e Breno Alves dos Santos, 18. Vinícius ocupava o cargo de gerência do tráfico na região e Breno é investigado em um crime de homicídio.
Também apreendemos substâncias para serem misturadas ao crack para que rendesse mais e, assim, o lucro das vendas aumentasse do final de semana. Após serem embalados, o material seria distribuído para vendedores da pista, observou o delegado titular da DHPP Serra, Rodrigo Sandi Mori.
Os dois suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.
 
 

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