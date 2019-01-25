Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação

Polícia encontra armas enterradas no Morro do Macaco

Os militares foram ao local após receberem denúncias de que a região estava sendo usada como esconderijo de drogas e armas

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 00:12

Publicado em 

25 jan 2019 às 00:12
As armas foram encontradas enterradas no Morro do Macaco, em Vitória Crédito: Bianca Vailant
Durante uma operação que aconteceu simultaneamente em vários morros de Vitória, armas e drogas que estavam enterradas em uma região de mata densa do Morro do Macaco foram apreendidas pela Polícia Militar. Os militares contaram com o auxílio da Companhia Independente de Operações com Cães e com a patrulha da Força Tática para realizar as apreensões. A polícia chegou a visualizar suspeitos, mas ninguém foi detido.
> PM fecha cerco em matas de Vitória para encontrar suspeitos de ataque
Os militares foram ao local após receberem denúncias de que a região estava sendo usada como esconderijo de drogas e armas. Na operação, a polícia encontrou 3 balanças de precisão, ácido bórico, 238 pedras de crack, cerca de 300 pinos de cocaína, 500g de cocaína pronta para distribuição e kits conhecidos como “RONI”, usados como adaptadores para transformar pistolas do tipo Glock em armas longas.
> OPINIÃO | Morros do Centro vivem filme de terror
“Esses equipamentos, quando o criminoso encaixa uma pistola Glock, funcionam como adaptadores que simulam uma submetralhadora. Não é a primeira vez que apreendemos esse kit. É uma estratégia desses grupos criminosos, que ostentam para facções rivais um armamento que na verdade é um simulacro”, explicou o tenente coronel Geovânio, comandante do 1° batalhão.
As armas foram encontradas enterradas no Morro do Macaco, em Vitória Crédito: Bianca Vailant
Apesar de ser uma área de difícil acesso para a Polícia Militar, o comandante garante que as tropas empenhadas nas operações são treinadas para conseguirem acessar esses locais. O tenente coronel explicou que as denúncias da comunidade são importantes para que a polícia consiga chegar aos esconderijos. “A região é muito grande, permite os esconderijos. Temos realizado um trabalho de intensificação do policiamento e, por isso, eles têm a necessidade de procurar locais cada vez mais ermos para se esconder. Embora eles conheçam o terreno, nós temos treinamento para estar lá”, afirmou Geovânio.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados