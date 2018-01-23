Polícia divulga fotos de bandidos que agem em Vitória

Thalles Tavani Banhos e Felipe da Silva Siqueira estão sendo procurados pela polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dois integrantes de uma quadrilha que comete crimes em Vitória são procurados pela polícia. Thalles Tavani Banhos, de 26 anos, e Felipe Da Silva Siqueira, 27, estão com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, divulgou imagens dos criminosos e pede ajuda da população para quem tiver informações dos acusados entrar em contato com o Disque-Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

PRISÃO

Um terceiro integrante da mesma quadrilha, Ricássio Ravani, de 26 anos, foi preso na última quarta-feira (17), no Bairro da Penha, em Vitória. Ele estava sendo investigado pelo roubo a uma distribuidora de água e gás, ocorrido em 2011, no bairro Consolação, na Capital, por um homicídio que aconteceu no bairro Taquara, em 2016, e por assalto a uma casa lotérica e um posto de gasolina, ambos em Vitória.

Ricássio Ravani faz parte da quadrilha e foi preso no último dia 17. Ele tem uma tatuagem com uma arma nas costas e os seguintes dizeres: "Deus cuida da minha família e dos meus amigos. Dos meus inimigos cuido eu" Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Ricássio tem uma tatuagem nas costas com o desenho de uma arma e os seguintes dizeres: "Deus cuida da minha família e dos meus amigos. Dos meus inimigos cuido eu".