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Polícia divulga fotos de bandidos que agem em Vitória

Thalles e Felipe estão com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 19:31

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 19:31

Thalles Tavani Banhos e Felipe da Silva Siqueira estão sendo procurados pela polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Dois integrantes de uma quadrilha que comete crimes em Vitória são procurados pela polícia. Thalles Tavani Banhos, de 26 anos, e Felipe Da Silva Siqueira, 27, estão com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.
A Polícia Civil, por meio da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, divulgou imagens dos criminosos e pede ajuda da população para quem tiver informações dos acusados entrar em contato com o Disque-Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos. 
PRISÃO
Um terceiro integrante da mesma quadrilha, Ricássio Ravani, de 26 anos, foi preso na última quarta-feira (17), no Bairro da Penha, em Vitória. Ele estava sendo investigado pelo roubo a uma distribuidora de água e gás, ocorrido em 2011, no bairro Consolação, na Capital, por um homicídio que aconteceu no bairro Taquara, em 2016, e por assalto a uma casa lotérica e um posto de gasolina, ambos em Vitória.
Ricássio Ravani faz parte da quadrilha e foi preso no último dia 17. Ele tem uma tatuagem com uma arma nas costas e os seguintes dizeres: "Deus cuida da minha família e dos meus amigos. Dos meus inimigos cuido eu" Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Ricássio tem uma tatuagem nas costas com o desenho de uma arma e os seguintes dizeres: "Deus cuida da minha família e dos meus amigos. Dos meus inimigos cuido eu".
A quadrilha é investigada por cometer um homicídio, roubos e assaltos em Vitória.

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