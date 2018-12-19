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Operação

Polícia desmantela quadrilha liderada por advogado no Norte do ES

Advogado acusado de ser mentor da quadrilha está foragido. Oito suspeitos foram detidos em Vitória, Vila Velha e Pancas

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 16:08
O advogado Joel Ferreira da Silva (à esquerda) é acusado de liderar a quadrilha. Ele e Júlio Cesar são procurados pela polícia Crédito: Divulgação
Oito acusados de integrar uma quadrilha que cometia furtos e roubos em cidades do Norte do Estado foram presos em Vitória, Vila Velha e Pancas nesta terça-feira (18). Os mandados de condenação foram cumpridos pela equipe da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic). Dois suspeitos estão foragidos, entre eles um advogado que é apontado como mentor da organização criminosa. Os 10 criminosos foram detidos durante a Operação Complô, deflagrada em 2016.
Em Vila Velha foram presos Maurino Aves Pereira, de 47 anos, e Gilmar Pires Borel, de 49 anos. Em Vitória, Alaécio Ril, de 55 anos, foi detido no bairro São José. Já Arilson Luiz de Vargas, de 46 anos, foi preso em Pancas, região Noroeste do Estado.
Maurino, Gilmar e Alaécio foram presos na operação Crédito: Divulgação
Também condenados por envolvimento com a quadrilha, Mariângela Fassarela, de 44 anos, Romildo Vieira da Costa, de 52 anos, Eduardo Dias dos Santos, de 56 anos, e Maxwell Celestino dos Santos Lyra, de 28 anos, já estavam presos por outros roubos e tiveram os mandados cumpridos nas unidades prisionais em que estão detidos. Todos foram condenados por roubo, furto e associação criminosa pela Comarca de Aracruz, informou o delegado Julio César Oliveira, que é responsável pela Supic.
Oliveira destacou que, na época, todos os suspeitos foram investigados e presos pela Operação Complô. Essa organização criminosa fez vários empresários como vítimas. Eles eram bastante articulados. Um núcleo do grupo era responsável por recolher informações dos empresários e das suas propriedades, como as residências e empresas. Depois, eles contratavam outro grupo para cometer os roubos e furtos, detalhou.
FORAGIDOS
No entanto, dois acusados estão foragidos. São eles o advogado Joel Ferreira da Silva Júnior, de 48 anos, considerado o mentor da quadrilha, e seu motorista particular Júlio César Rocha dos Santos, de 48 anos. Esse mentor aproveitava do fato de ser advogado para conseguir informações para o grupo criminoso. O outro foragido se passava por policial civil, comentou o delegado.
Informações que auxiliem no trabalho da polícia podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181.

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