Home
>
Polícia
>
Polícia consegue recuperar quase R$ 19 mil de vítima de golpe no ES

Polícia consegue recuperar quase R$ 19 mil de vítima de golpe no ES

Investigações mostraram que grupo tinha como principal alvo pessoas idosas; um dos integrantes da quadrilha foi localizado em São Paulo

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:34

Polícia Civil conseguiu recuperar R$ 18.995 mil de uma pessoa idosa vítima de um golpe em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a corporação, o valor faz parte de um total de R$ 37 mil obtidos por uma organização criminosa que age pela internet e tem idosos como os principais alvos. 

Recomendado para você

Investigações mostraram que grupo tinha como principal alvo pessoas idosas; um dos integrantes da quadrilha foi localizado em São Paulo

Polícia consegue recuperar quase R$ 19 mil de vítima de golpe no ES

Guilherme procurou a Guarda Civil de Linhares quando soube que havia um mandado de prisão contra ele por crime de tráfico de drogas

Homem pede para ser preso ao saber de decisão da Justiça no ES

Diversos documentos fraudados foram encontrados em cidade do Sul capixaba

CNHs falsas no ES são alvo de investigação da PF

A quantia foi devolvida por um dos integrantes do grupo após ele ser localizado no Estado de São Paulo. A ação da Polícia Civil aconteceu no dia 27 de setembro, mas foi divulgada nesta terça-feira (7).

Para conseguir o dinheiro, os criminosos entraram em contato com o homem afirmando que ele teria direito a uma indenização judicial já liberada, mas que, para receber o valor, precisaria participar de uma suposta audiência com um juiz, realizada por meio de videochamada.

“Os criminosos se aproveitaram da ingenuidade e da vulnerabilidade da vítima, uma pessoa idosa e com problemas de saúde, para enganá-la e induzi-la a realizar pagamentos e transferências indevidas, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 37 mil”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, delegado Eduardo Oliveira. 

Após o golpe, a vítima procurou a delegacia e contou que os criminosos faziam exigências financeiras. Conforme a polícia, as diligências seguem em andamento com o objetivo de recuperar a quantia total e reunir mais informações sobre o esquema.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Golpe Região Serrana

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais