Polícia consegue recuperar quase R$ 19 mil de vítima de golpe no ES

Investigações mostraram que grupo tinha como principal alvo pessoas idosas; um dos integrantes da quadrilha foi localizado em São Paulo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:34

A Polícia Civil conseguiu recuperar R$ 18.995 mil de uma pessoa idosa vítima de um golpe em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a corporação, o valor faz parte de um total de R$ 37 mil obtidos por uma organização criminosa que age pela internet e tem idosos como os principais alvos.

A quantia foi devolvida por um dos integrantes do grupo após ele ser localizado no Estado de São Paulo. A ação da Polícia Civil aconteceu no dia 27 de setembro, mas foi divulgada nesta terça-feira (7).

Para conseguir o dinheiro, os criminosos entraram em contato com o homem afirmando que ele teria direito a uma indenização judicial já liberada, mas que, para receber o valor, precisaria participar de uma suposta audiência com um juiz, realizada por meio de videochamada.

“Os criminosos se aproveitaram da ingenuidade e da vulnerabilidade da vítima, uma pessoa idosa e com problemas de saúde, para enganá-la e induzi-la a realizar pagamentos e transferências indevidas, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 37 mil”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, delegado Eduardo Oliveira.

Após o golpe, a vítima procurou a delegacia e contou que os criminosos faziam exigências financeiras. Conforme a polícia, as diligências seguem em andamento com o objetivo de recuperar a quantia total e reunir mais informações sobre o esquema.

