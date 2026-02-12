Serviço

Polícia Civil do ES cria perfil no Instagram para auxiliar na busca de desaparecidos

O titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas (DEPD), delegado Tarcísio Otoni, reforça que é um mito a questão de ter que esperar 24 horas para registrar o desaparecimento

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 07:33

Polícia Civil do ES cria perfil no Instagram para auxiliar na busca de desaparecidos Crédito: Reprodução/PCES

A Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), da Polícia Civil, criou um perfil no Instagram para auxiliar a localização de pessoas desaparecidas na Região Metropolitana da Grande Vitória. Todas as imagens divulgadas no @depd_pces são previamente autorizadas pelo familiar responsável.

O titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), delegado Tarcísio Otoni, reforça que é um mito a questão de ter que esperar 24 horas para registrar o desaparecimento.

“A atenção às mudanças na rotina da pessoa desaparecida é essencial para orientar a decisão dos familiares quanto à formalização do registro. Ausência prolongada sem aviso, interrupção de contatos habituais, abandono de compromissos rotineiros e a não utilização de objetos pessoais, como celular, documentos e cartões bancários, são sinais que devem ser observados”, afirmou o delegado.

Em casos de desaparecimento, é essencial realizar o registro por meio de um Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito em qualquer delegacia ou por meio da plataforma da Delegacia Online. Na Região Metropolitana da Grande Vitória, o registro também pode ser efetuado diretamente na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), localizada na Rua João Carlos de Souza, nº 89, Bairro Vermelho, Vitória/ES, ou na delegacia mais próxima.

As informações que possam auxiliar nas investigações de pessoas desaparecidas podem ser repassadas de forma confidencial por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: Telefone: disque 181; no site: www.disquedenuncia.es.gov.br e no whatsapp: (27) 99253-8181. Em todos os canais, o anonimato é garantido, e todas as informações fornecidas são devidamente apuradas. A DEPD também possui um número que pode ser acionado: (27) 99849-4240.

Outra importante ferramenta de apoio é o Portal de Pessoas Desaparecidas do Disque-Denúncia 181, disponível no link: https://disquedenuncia181.es.gov.br/desaparecidos

Criado pela Gerência do Disque-Denúncia 181, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o portal é um instrumento fundamental para a divulgação de pessoas desaparecidas, incluindo crianças, adolescentes e idosos. A plataforma amplia a visibilidade dos casos e cria um canal direto para o recebimento de denúncias que auxiliam o trabalho das forças de segurança.

Com informações do Governo do Estado

