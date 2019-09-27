Home
>
Polícia
>
Polícia busca mãe no velório do filho no ES para prestar depoimento

Polícia busca mãe no velório do filho no ES para prestar depoimento

A mãe de Eric de Souza esteve na delegacia antes e depois do enterro do filho, a avó do rapaz também foi ouvida. A Polícia Civil afirma que nenhum suspeito foi preso até o momento