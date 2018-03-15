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Crime em Pinheiros

Polícia busca assassinos de traficante morto com mais de 30 tiros

Jean Carlos Dias Matos, o 'Tatá', era conhecido com um dos maiores traficantes da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 16:19

Publicado em 15 de Março de 2018 às 16:19

Polícia procura por assassinos de traficante morto com mais de 30 tiros em Pinheiros Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A Polícia Civil está à procura dos acusados do assassinato de Jean Carlos Dias Matos, o "Tatá", ocorrido na última sexta-feira (9), no bairro Colina, em Pinheiros, Norte do Estado. Tatá era conhecido com um dos maiores traficantes da cidade e a preocupação da polícia é com a possibilidade de uma nova "guerra" do tráfico.
"Sabemos que o crime tem ligação direta com o controle do tráfico de drogas no bairro Colina, o que pode iniciar uma nova 'guerra' do tráfico. Portanto, juntamente com a Polícia Militar, vamos intensificar as operações de combate ao tráfico de drogas na cidade e prender os autores do crime", disse o delegado Dair Oliveira Júnior.
Dair informou que as investigações estão em andamento. "A população pode ajudar a polícia fornecendo informações importantes por meio dos telefones 181 e 190".
O CRIME
Jean Carlos Dias Matos, o "Tatá", foi atingido por mais de 30 tiros, a grande maioria na cabeça. No local policiais recolheram mais de 40 cápsulas de pistolas calibres ponto 380 e 9 milímetros. Moradores disseram que foram feitos mais de 50 disparos.
De acordo com a Polícia Civil, Tatá foi preso em Pinheiros no ano de 2007, em uma operação da Polícia Federal. Ele havia deixado a Penitenciária Regional de Linhares no dia anterior ao crime, com saída autorizada pela Justiça, já que cumpria pena em regime semiaberto.

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