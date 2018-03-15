Polícia busca assassinos de traficante morto com mais de 30 tiros

Polícia procura por assassinos de traficante morto com mais de 30 tiros em Pinheiros Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil está à procura dos acusados do assassinato de Jean Carlos Dias Matos, o "Tatá", ocorrido na última sexta-feira (9), no bairro Colina, em Pinheiros, Norte do Estado. Tatá era conhecido com um dos maiores traficantes da cidade e a preocupação da polícia é com a possibilidade de uma nova "guerra" do tráfico.

"Sabemos que o crime tem ligação direta com o controle do tráfico de drogas no bairro Colina, o que pode iniciar uma nova 'guerra' do tráfico. Portanto, juntamente com a Polícia Militar, vamos intensificar as operações de combate ao tráfico de drogas na cidade e prender os autores do crime", disse o delegado Dair Oliveira Júnior.

Dair informou que as investigações estão em andamento. "A população pode ajudar a polícia fornecendo informações importantes por meio dos telefones 181 e 190".

O CRIME

Jean Carlos Dias Matos, o "Tatá", foi atingido por mais de 30 tiros, a grande maioria na cabeça. No local policiais recolheram mais de 40 cápsulas de pistolas calibres ponto 380 e 9 milímetros. Moradores disseram que foram feitos mais de 50 disparos.