Polícia apreende drogas em ônibus com presos do regime semiaberto em Viana

Durante fiscalização em coletivos do Sistema Transcol, agentes encontraram 68 porções de maconha e cocaína; apenas um detento foi identificado com entorpecentes

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10:06

Drogas apreendidas em ônibus com detentos do regime semiaberto em Viana
Drogas apreendidas em ônibus que transportava detentos do regime semiaberto em Viana Crédito: Divulgação | Polícia Penal do ES

Polícia Penal do Espírito Santo deflagrou a 15ª fase da Operação Retorno Ordeiro e apreendeu, na noite de quinta-feira (9), em Viana, 88 porções de drogas em um ônibus do Sistema Transcol, que transportava detentos do regime semiaberto. Segundo a corporação, foram encontradas 68 porções de drogas – 35 buchas de maconha e 33 pinos de cocaína.

Durante fiscalização em coletivos do Sistema Transcol, agentes encontraram 68 porções de maconha e cocaína; apenas um detento foi identificado com entorpecentes

Durante a operação, que contou com 44 agentes de segurança e 11 viaturas, 134 presos foram abordados durante fiscalização em três ônibus das linhas 901 (Terminal Campo Grande – Viana), 904 (T. Campo Grande / Casa de Custódia via PSME II) e 915 (T. Campo Grande / Jucu via Nova Belém).

A corporação explicou que, em um dos coletivos, quando os internos desembarcaram para serem revistados, descartaram as drogas (embaixo dos bancos e no corredor), dificultando o trabalho dos policiais de identificar o responsável. Apenas um dos detentos ainda portava uma quantidade de entorpecentes, sendo encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.

De acordo com a Polícia Penal, o objetivo da ação foi reforçar o controle sobre os presos do regime semiaberto, garantir a disciplina e prevenir a entrada de itens ilegais nas unidades prisionais. A Operação Retorno Ordeiro é realizada periodicamente pela corporação, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Viana.

A Polícia Civil também foi procurada para informações sobre o procedimento adotado com o detento levado à Delegacia Regional de Cariacica, mas, até o momento, não houve retorno.

