Home
>
Polícia
>
Polícia apreende armas em baile "Mandela" em Vila Velha

Polícia apreende armas em baile "Mandela" em Vila Velha

Mais de 200 pessoas, a maioria jovens, participava de festa clandestina, no bairro Soteco, quando a PM chegou e dispersou a multidão com balas de borracha e spray de pimenta