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Tráfico

Polícia apreende 60 armas, drogas e munições com sargento do Exército

O veículo utilizado pelo sargento estava camuflado com logotipos do Exército Brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 18:34

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 18:34

Fuzis apreendidos estavam em poder de sargento do Exército Crédito: Divulgação/Desarme
Durante operação na Dutra, agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Desarme apreenderam nesta tarde (18) 19 fuzis e 41 pistolas, além de carregadores e grande quantidade de drogas. O arsenal estava em um Renault/ Logan, de cor branca ostentando placas oficiais falsas com os logotipos do Exército Brasileiro. Embora a identificação fosse falsa, o veiculo era conduzido pelo sargento do Exército Renato Borges Maciel, de 40 anos, lotado em Foz do Iguaçu, no Paraná.
O sargento estava vestido com fardamento completo do Exército e tentou escapar da fiscalização dizendo que estaria a serviço e que iria pegar um Comandante do Exército, mas, os agentes da Polícia Civil e da PRF desconfiaram da desculpa e realizaram uma vistoria minuciosa no veículo, encontrando 17 FUZIS AR-15, calibre 5.56, 2 FUZIS AK-47, calibre 7.62 , 41 PISTOLAS GLOCK, diversos calibres, 82 carregadores de pistola, 39 carregadores de fuzil, além de 54 tabletes de pasta base de cocaína e grande quantidade de munições. Todo o material está avaliado em cerca de R$ 3 milhões.
A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil tem realizado diversos trabalhos conjuntos reprimindo o tráfico de armas e munições para o Rio de Janeiro, produzindo expressivos resultados nos últimos meses. Ações conjuntas entre a DESARME e a PRF evitaram que milhares de munições e centenas de armas de fogo chegassem às mãos dos criminosos cariocas no último ano. Há menos de uma semana a DESARME e a PRF apreenderam 10 mil munições.

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