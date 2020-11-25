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Sul do ES

Polícia apreende 1 quilo de cocaína com adolescente na BR 482 em Alegre

O adolescente de 17 anos estava em uma moto, acompanhado de um homem de 29 anos. De acordo com a polícia, esta quantidade de droga daria uma média de 1.200 papelotes para venda

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 12:42
Eles estavam em uma moto quando foram abordados pela Polícia Militar
Dois são detidos com drogas na BR 482 em Alegre Crédito: Polícia Militar
Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido, na noite desta terça-feira (24), na BR 482, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, suspeitos de tráfico de drogas. Eles estavam em uma moto, transportando cerca de 1 kg de cocaína.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia de que dois indivíduos estariam em uma moto de cor vermelha, levando drogas de Cachoeiro de Itapemirim para Alegre. Quando a moto foi avistada, por volta das 23h, eles foram abordados.
Nas buscas, os policiais não encontraram nada com o condutor da moto, de 29 anos, que disse que iria receber R$ 50,00 para acompanhar o adolescente, de 17 anos. Com ele, foi localizado uma sacola com aproximadamente 1 quilo de cocaína, dividido em quatro porções.
De acordo com a polícia, esta quantidade de drogas daria uma média de 1.200 papelotes de cocaína para venda. Os dois foram levados para a Delegacia de Alegre. 

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