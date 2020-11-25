Polícia apreende 1 quilo de cocaína com adolescente na BR 482 em Alegre

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido, na noite desta terça-feira (24), na BR 482, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, suspeitos de tráfico de drogas. Eles estavam em uma moto, transportando cerca de 1 kg de cocaína.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia de que dois indivíduos estariam em uma moto de cor vermelha, levando drogas de Cachoeiro de Itapemirim para Alegre. Quando a moto foi avistada, por volta das 23h, eles foram abordados.
Nas buscas, os policiais não encontraram nada com o condutor da moto, de 29 anos, que disse que iria receber R$ 50,00 para acompanhar o adolescente, de 17 anos. Com ele, foi localizado uma sacola com aproximadamente 1 quilo de cocaína, dividido em quatro porções.
De acordo com a polícia, esta quantidade de drogas daria uma média de 1.200 papelotes de cocaína para venda. Os dois foram levados para a Delegacia de Alegre.