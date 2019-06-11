Home
Poder de fogo de traficantes conta com fuzil, pistola e até dinamites

Traficantes que atuam no Complexo da Penha tinham um arsenal com revólveres, pistolas, fuzis e dinamites. Foram apreendidas também 894 munições de diversos calibres