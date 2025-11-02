Home
PM resgata aves e apreende 30 kg de carne de caça em Governador Lindenberg

Carne de animais silvestres com sinais de putrefação foi destruída e descartada

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 17:32

A Polícia Militar Ambiental encontrou dois papagaios mantidos em cativeiro e carnes de pacas e tatus durante fiscalização em propriedade rural no Noroeste do Espírito Santo
Dois papagaios apreendidos na operação serão tratdos e soltos Crédito: Leitor A Gazeta

Uma denúncia de caça predatória levou a Polícia Militar Ambiental até uma propriedade em São João do Moacir, zona rural de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de sábado (1º). Durante a fiscalização, os policiais localizaram dois papagaios da espécie Chauá mantidos em cativeiro sem autorização e cerca de 31 quilos de carne de animais silvestres armazenados em freezers.

Segundo a PM Ambiental, entre o material apreendido estavam duas pacas inteiras, três tatus parcialmente íntegros e duas sacolas com partes desmembradas de animais. O proprietário, que não teve o nome divulgado, informou que não havia caçado os animais, mas que adquiriu a carne de forma irregular há mais de um ano, sem indicar a origem. Durante toda a ação, ele colaborou com a fiscalização.

Os papagaios foram levados ao viveiro da 2ª Companhia da Polícia Ambiental e serão encaminhados ao Centro de Reintrodução de Animais Silvestres (CEREIAS), em Aracruz, para cuidados e posterior soltura. A carne apreendida, que apresentava sinais de descongelamento e putrefação, foi destruída e descartada no Centro de Tratamento de Resíduos de Colatina, seguindo orientação do órgão ambiental.

O proprietário foi autuado com base no Art. 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer ao Juizado Especial em data ainda a ser marcada. A PM Ambiental reforçou que a ação faz parte de operações contínuas de combate à caça ilegal e proteção de espécies silvestres na região.

