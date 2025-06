Colisão contra poste

PM morre após motorista com suspeita de embriaguez bater carro em Vitória

Acidente aconteceu na noite de sábado (31); cabo Juci José da Silva foi lançado para fora do veículo após o impacto. Motorista admitiu ter bebido antes de dirigir e será levado ao presídio após alta médica

O cabo da Polícia Militar Juci José da Silva, de 54 anos, morreu na noite de sábado (31) após o carro em que estava bater em um poste na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro, Vitória. Ele, que estava no banco do carona, foi lançado para fora do veículo e morreu na hora. O motorista, um homem de 58 anos, que não teve o nome divulgado, foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Na unidade, segundo informou a assessoria da PM, ele admitiu ter bebido antes de dirigir, se recusou a fazer o teste do bafômetro e acabou autuado em flagrante pela Polícia Civil por homicídio culposo. >