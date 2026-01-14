Casal foi preso

PM encontra até sagui com coleira durante ação contra o tráfico em Colatina

O animal silvestre era mantido em casa de forma ilegal por uma mulher que acabou detida junto com o namorado

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:20

Andressa Tassinari (em destaque) confessou participar do tráfico de drogas; ela mantinha um macaco sagui preso em casa Crédito: Leitor | A Gazeta

Um casal de namorados foi preso por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar que começou na BR 259, na altura da região de Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (13). Durante a ação, os agentes também encontraram um filhote de macaco sagui em um dos apartamentos utilizados pelos suspeitos.

Os presos foram identificados como Andressa Tassinari, de 19 anos, e Crystian Vaz da Silva, de 25. Segundo a polícia, o casal utilizava dois apartamentos no mesmo condomínio para armazenar e vender drogas. A abordagem aconteceu após os militares receberem a informação de que um carro teria ido até Vitória para buscar entorpecentes e estaria retornando para Colatina. No veículo estavam o homem, a namorada e a filha dele, uma criança de 4 anos.

Ainda segundo a polícia, a mulher contou que estava envolvida com o tráfico de drogas havia cerca de seis meses e informou que havia mais drogas em seu apartamento. Os militares foram até o imóvel, no bairro Honório Fraga, onde encontraram 28 papelotes de crack em pó, 22 papelotes de pasta base prontos para a venda, uma balança de precisão, cerca de R$ 17 mil e um caderno com anotações do tráfico. A jovem afirmou que o valor apreendido era da venda de drogas.

Durante as buscas no apartamento, os policiais também localizaram um filhote de macaco sagui, usando uma coleira. Ele ficava em uma gaiola. O animal foi recolhido e entregue à Polícia Ambiental. A jovem disse que teria resgatado o macaco e que o mantinha como animal de estimação.

Durante a ocorrência, os policiais receberam ainda a informação de que o casal utilizava outro apartamento no mesmo condomínio para guardar drogas. No local, a porta estava entreaberta e os militares sentiram um forte odor de entorpecentes. No imóvel, foram encontradas porções e tabletes de maconha, crack e pasta base.

A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por manter espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional. A criança ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar.

Manter um sagui em casa é crime ambiental

Ter um animal silvestre sem autorização é crime ambiental previsto na Lei nº 9.605/1998. A legislação proíbe capturar, manter, utilizar ou guardar animais da fauna silvestre sem permissão, licença ou autorização do órgão ambiental competente.

Um especialista procurado por A Gazeta explicou que a proteção não se limita à integridade física do animal, mas à sua função no ecossistema. Mesmo que não haja maus-tratos aparentes, a posse irregular configura crime. No caso de Colatina, essa infração gera uma responsabilização separada do processo por tráfico de drogas.

