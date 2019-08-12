Home
PM é preso suspeito de estuprar adolescente no ES

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da vítima foi quem procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e registrou boletim de ocorrência, quatro dias depois do crime, que teria acontecido no dia 7 do mês passado