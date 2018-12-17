PM conclui que militar que deu tapa em adolescente cometeu crime

Após Inquérito Policial Militar, a PM concluiu que houve transgressão à disciplina por parte do sargento. "A Polícia Militar informa que o Inquérito Policial Militar (IPM) relativo ao fato foi concluso com a existência de crime comum e transgressão à disciplina. O inquérito será encaminhado à Justiça. Paralelamente, será instaurado um procedimento administrativo que apurará a conduta do militar", diz a nota encaminhada ao Gazeta Online pela PM.

"Tudo bem ele ser julgado pela Justiça comum, mas, no meu entendimento, não resolve. Além da agressão absurda e inadmissível contra uma menina, houve cinco botinadas na minha cabeça, tive que fazer duas tomografias. A única coisa compatível com a situação é exoneração dele. Ele tem que ser exonerado imediatamente. Segundo a constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Estado tem que proteger e não agredir. Toda vez que um PM agride alguém, é o estado que está agredindo. Se ele não for exonerado, a corregedoria está sendo conivente com isso", criticou.