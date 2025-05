Tráfico de drogas

PM apreende mais de 13 quilos e 2,6 mil pinos de cocaína em Cariacica

A apreensão foi registrada na manhã desta segunda-feira (26), no bairro Flexal II; suspeitos conseguiram fugir ao notarem a presença dos militares

A Polícia Militar do Espírito Santo apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes na manhã desta segunda-feira (26), durante patrulhamento no bairro Flexal II, em Cariacica. Os agentes encontraram cerca de 13,3 kg de cocaína e outros materiais utilizados no tráfico de drogas. >