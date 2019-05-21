Sessenta e duas pedras de crack e uma pistola calibre 380 com oito munições foram apreendidas e duas pessoas foram detidas durante patrulhamento da Polícia Militar na praça do bairro Itararé, em Vitória, na manhã desta terça-feira (21). Houve troca de tiros entre suspeitos e policiais, mas ninguém se feriu durante a ação.
De acordo com informações da PM, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Além das 62 pedras de crack e da pistola calibre 380, um suspeito ainda não identificado abandonou no local R$ 230 em espécie, que também foi recolhido pela polícia.
Outros dois suspeitos identificados como João Manoel Xaviel Fraga, de 24 anos, e Ericles de Oliveira Teixeira, de 23 anos, foram detidos acusados de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória.
PM apreende 62 pedras de crack e prende dois suspeitos em Itararé