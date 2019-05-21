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Operação policial

PM apreende 62 pedras de crack e prende dois suspeitos em Itararé

De acordo com a PM, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Além das 62 pedras de crack e da pistola calibre 380, um suspeito ainda não identificado abandonou no local R$ 230 em espécie, que também foi recolhido pela polícia

Publicado em 

21 mai 2019 às 13:54

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 13:54

62 pedras de crack e uma pistola calibre 380 foram apreendidas e dois suspeitos foram detidos após operação em Itararé, em Vitória Crédito: Divulgação/PM
Sessenta e duas pedras de crack e uma pistola calibre 380 com oito munições foram apreendidas e duas pessoas foram detidas durante patrulhamento da Polícia Militar na praça do bairro Itararé, em Vitória, na manhã desta terça-feira (21). Houve troca de tiros entre suspeitos e policiais, mas ninguém se feriu durante a ação.
> Estudante é preso no ES ao receber droga 'Michael Douglas' pelos Correios
De acordo com informações da PM, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Além das 62 pedras de crack e da pistola calibre 380, um suspeito ainda não identificado abandonou no local R$ 230 em espécie, que também foi recolhido pela polícia.
Outros dois suspeitos identificados como João Manoel Xaviel Fraga, de 24 anos, e Ericles de Oliveira Teixeira, de 23 anos, foram detidos acusados de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória.
PM apreende 62 pedras de crack e prende dois suspeitos em Itararé

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