Home
>
Polícia
>
Picape roubada avaliada em mais de R$ 100 mil é recuperada em Cariacica

Picape roubada avaliada em mais de R$ 100 mil é recuperada em Cariacica

De acordo com o delegado Diego Bermond, titular da 2ª Delegacia Especializada em Narcóticos, o carro era utilizado por uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas.