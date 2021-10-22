Sede da Superintendência da Polícia Polícia em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. PF prende traficante de perigosa organização criminosa do Norte do ES

A ação teve por objetivo prender a última remanescente ainda em liberdade de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas nos municípios de São Mateus, Conceição da Barra e outras cidades do Norte capixaba.

De acordo com a PF, a prisão tem especial importância, uma vez que coloca atrás das grades a última integrante da quadrilha armada de "Robocop" – traficante extremamente violento com envolvimento em vários homicídios na disputa pelo controle das áreas de venda de drogas. Veja abaixo a fala do superintendente da Polícia Federal no Estado, Eugênio Ricas.

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HISTÓRICO

Robocop foi surpreendido e preso por policiais federais em um quarto de hotel, em Goiânia (GO) , em junho deste ano. No mesmo mês, outro importante membro da organização, Mirim, foi preso em Nanuque (MG), por policiais federais da delegacia de São Mateus, com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais

Dando continuidade aos trabalhos de busca e captura, no mês de agosto, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), de Governador Valadares (MG), prendeu outros dois integrantes da quadrilha de Robocop, conhecidos como Mykon e Guzinho.