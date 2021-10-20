PF prende primo do senador Alcolumbre com 'grande quantidade de dinheiro'

PF prende primo de Alcolumbre no Amapá com 'grande quantidade de dinheiro', segundo delegado Crédito: Divulgação

A Polícia Federal do Amapá prendeu na manhã desta quarta-feira (20) Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre . Segundo o superintendente da PF no estado, Anderson de Andrade Bichara, ele foi preso com uma grande quantidade de dinheiro, "que ainda está sendo contada". Os recursos foram apreendidos na casa de Isaac.

"É muita coisa", diz Bichara. Isaac Alcolumbre, segundo o policial, é dono de um aeródromo certificado por onde transitariam aviões do tráfico internacional de drogas provenientes da Venezuela e da Colômbia.

"O aeródromo servia de base para a rota do tráfico", diz ele.

A PF cumpriu 52 mandados de busca e apreensão e 23 de prisão preventiva.

Isaac Alcolumbre é primo de primeiro grau de Davi Alcolumbre. Ele já foi deputado estadual no Amapá. Sua família é criadora de búfalos.

PF prende primo de Alcolumbre no Amapá com 'grande quantidade de dinheiro', segundo delegado Crédito: Divulgação

Isaac é filho de Salomão Alcolumbre, irmão da mãe de Davi, Julia Alcolumbre.

A família é numerosa: Julia tem nove irmãos, que são tios de Davi Alcolumbre, e mais de 30 sobrinhos, que são primos do senador.

Apesar da quantidade de primos e de não poder ser responsabilizado por atitudes de familiares, a operação tem o potencial de trazer constrangimentos para Davi Alcolumbre em um momento de forte embate com o governo de Jair Bolsonaro.