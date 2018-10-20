Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Exploração infantil

PF prende dois homens em operação contra exploração sexual infantil

De acordo com a PF, a investigação contou com rastreamento da rede mundial de computadores, além de afastamento do sigilo telemático dos Ips - endereço de acesso ao site. Dessa forma, foram detectados usuários compartilhando arquivos com o conteúdo pornográfico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 23:59

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 23:59

Com objetivo de combater difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças na internet, a Polícia Federal do Espírito Santo deflagrou na manhã desta sexta-feira (19) Operação Salvaguarda. A ação foi realizada através do grupo de combate a crimes cibernéticos vinculados a Delegacia de Crimes Fazendários (DELEFAZ).
A operação contou com a participação de 18 Policiais Federais e cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, nos municípios de Vila Velha e da Serra. Na ação, os dois homens foram presos. A PF não divulga os nomes dos detidos.
ENTENDA O CASO
De acordo com a PF, a investigação contou com rastreamento da rede mundial de computadores, além de afastamento do sigilo telemático dos Ips - endereço de acesso ao site. Dessa forma, foram detectados usuários compartilhando arquivos com o conteúdo pornográfico.
O Inquérito Policial foi instaurado após o recebimento de notícias crimes enviado pela Polícia Canadense e FBI, através da INTERPOL para a Polícia Federal, uma vez que foi constatado a participação dos investigados em crimes que foram apurados no Canadá e nos Estados Unidos. Deste modo, após o acesso ao IP com data e hora dos compartilhamentos foi possível requisitar as operadoras de internet os dados cadastrais dos usuários investigados, fato que permitiu que fossem expedidos os mandados de busca e apreensão para cumprimento em seus domicílios, informou a PF, por nota.
CRIMES INVESTIGADOS
Segundo a PF, os investigados responderão pelos crimes de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil, presente no art.241-A da Lei 8.069/90, em que a pena varia entre dois a seis anos de reclusão. Eles ainda poderão ainda responderem flagrante por posse de arquivos. A pena pena varia de um a quatro anos de reclusão.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados