Cargas para Europa e África

PF mira mergulhadores do ES que colocavam drogas em cascos de navios

Operação "Sea Chest" foi deflagrada após as investigações apontarem que suspeitos eram recrutados por bandidos de São Paulo e usavam portos capixabas para cometer o crime

PF mira mergulhadores do ES que colocavam drogas em cascos de navios

Bandidos de Guarujá, em São Paulo , estavam recrutando pequenos traficantes e mergulhadores do Espírito Santo para um serviço: esconder em navios grandes remessas de drogas destinadas a países da Europa e África, utilizando os portos capixabas como ponto de saída. A Polícia Federal descobriu o esquema e realizou uma operação, nesta quinta-feira (5), para fazer buscas contra os alvos. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Vila Velha e Viana . >

Ao todo, foram apreendidos três celulares e uma arma. A Operação "Sea Chest" ganhou esse nome em alusão ao compartimento que existe no casco das embarcações, abaixo da linha d'água dos navios, responsável pela captação de água do mar para diversos sistemas — local onde as drogas eram inseridas pelos mergulhadores. >