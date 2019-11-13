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Operação Ad Aeternum

PF investiga criadores de pássaros suspeitos de usar anilhas falsificadas

A operação está em curso nos municípios de Pancas, Aracruz, Nova Venécia e Vila Pavão.  A PF também cumpriu mandados em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 13:27

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 13:27

PF investiga criadores de pássaros no ES Crédito: Polícia Federal
PF investiga criadores de pássaros suspeitos de usar anilhas falsificadas
Criadores de pássaros de Pancas, AracruzNova Venécia e Vila Pavão são investigados pela Polícia Federal e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por participação em um esquema de falsificação e distribuição de anilhas para colocação em aves capturadas na natureza.
Deflagrada na manhã desta quarta-feira (13), a operação Ad Aeternum contou com a participação de 31 policiais federais e oito analistas ambientais do Ibama. A polícia cumpriu sete mandados de busca e apreensão no Espírito Santo e em São Paulo. As investigações apontaram que os criadores registrados adquiriam anilhas falsas, com a mesma numeração das legítimas.
PF investiga criadores de pássaros no ES Crédito: Polícia Federal
Dessa forma, conseguiam conferir uma aparência de regularidade a pássaros que, em realidade, foram capturados na natureza e que, portanto, não poderiam ser mantidos em cativeiro. Além disso, essa colocação tardia de anilhas falsas em aves já adultas capturadas da natureza ocasionava maus tratos, com lesões ou mutilações nos animais.
Segundo a PF, alguns criadores regulares deixavam de registrar a perda dos pássaros, geralmente por falecimento, no Sistema Gestão de Criadores de Passeriformes Silvestres (Sispass). Com a manobra, simulavam no sistema a transferência da ave inexistente para o plantel daquele que adquiriu a anilha falsa.
Além da PF e do Ibama, a operação Ad Aeternum contou com o apoio da Coordenação de Segurança dos Correios. De acordo com a Polícia Federal, o órgão identificou, em um dos seus centros de distribuição, o local onde a encomenda com anilhas foi postada de São Paulo para o Espírito Santo.
No município de São Paulo, os policiais localizaram o local onde as anilhas eram fabricadas e distribuídas. A operação ainda está em curso e o número de prisões ainda não foi informado pela polícia. Foram encontradas 17 aves sem anilha, quatro aves com anilhas adulteradas e três com anilhas falsas.

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