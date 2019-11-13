PF investiga criadores de pássaros no ES Crédito: Polícia Federal

Your browser does not support the audio element. PF investiga criadores de pássaros suspeitos de usar anilhas falsificadas

Deflagrada na manhã desta quarta-feira (13), a operação Ad Aeternum contou com a participação de 31 policiais federais e oito analistas ambientais do Ibama. A polícia cumpriu sete mandados de busca e apreensão no Espírito Santo e em São Paulo. As investigações apontaram que os criadores registrados adquiriam anilhas falsas, com a mesma numeração das legítimas.

PF investiga criadores de pássaros no ES Crédito: Polícia Federal

Dessa forma, conseguiam conferir uma aparência de regularidade a pássaros que, em realidade, foram capturados na natureza e que, portanto, não poderiam ser mantidos em cativeiro. Além disso, essa colocação tardia de anilhas falsas em aves já adultas capturadas da natureza ocasionava maus tratos, com lesões ou mutilações nos animais.

Segundo a PF, alguns criadores regulares deixavam de registrar a perda dos pássaros, geralmente por falecimento, no Sistema Gestão de Criadores de Passeriformes Silvestres (Sispass). Com a manobra, simulavam no sistema a transferência da ave inexistente para o plantel daquele que adquiriu a anilha falsa.

Além da PF e do Ibama, a operação Ad Aeternum contou com o apoio da Coordenação de Segurança dos Correios . De acordo com a Polícia Federal, o órgão identificou, em um dos seus centros de distribuição, o local onde a encomenda com anilhas foi postada de São Paulo para o Espírito Santo.