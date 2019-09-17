Mais de 30 pássaros são apreendidos em cativeiro no ES

Pássaros que viviam em cativeiro em São José do Calçado Crédito: Divulgação | Polícia Militar Ambiental

São José do Calçado, no Sul do Um total de 36 pássaros silvestres foram recuperados pela Polícia Militar Ambiental (BPMA) na manhã desta segunda-feira (16) em, no Sul do Espírito Santo . As aves estavam sendo mantidas em cativeiro em uma propriedade rural localizada na região de Fazenda Rocinha.

Dentre as espécies apreendidas, estão um Catatau — animal que corre o risco de extinção, três Bigodinhos, quatro Galinhos da Serra, seis Boiadeiros, seis Tizius, sete Canários da Terra e nove Coleiros.

Os pássaros foram localizados durante patrulhamento preventivo no Caparaó. Agentes avistaram uma residência, que logo na entrada, servia de abrigo para eles.

Pássaros que viviam em cativeiro em São José do Calçado Crédito: Divulgação | Polícia Militar Ambiental