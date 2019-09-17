Mais de 30 pássaros são apreendidos em cativeiro no ES

Um total de 36 pássaros silvestres foram recuperados pela Polícia Militar Ambiental (BPMA) na manhã desta segunda-feira (16) em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. As aves estavam sendo mantidas em cativeiro em uma propriedade rural localizada na região de Fazenda Rocinha.
Dentre as espécies apreendidas, estão um Catatau — animal que corre o risco de extinção, três Bigodinhos, quatro Galinhos da Serra, seis Boiadeiros, seis Tizius, sete Canários da Terra e nove Coleiros.
Os pássaros foram localizados durante patrulhamento preventivo no Caparaó. Agentes avistaram uma residência, que logo na entrada, servia de abrigo para eles.
O proprietário do imóvel não possuía autorização do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) para cuidar das aves e foi encaminhado para a delegacia.
Os animais foram recolhidos para o IEMA, onde passarão por avaliação para serem reintroduzidos na natureza.