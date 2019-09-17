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São José do Calçado

Mais de 30 pássaros são apreendidos em cativeiro no ES

Dentre as espécies, está um Catatau, ave que corre o risco de extinção

Publicado em 

17 set 2019 às 14:18

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 14:18

Pássaros que viviam em cativeiro em São José do Calçado Crédito: Divulgação | Polícia Militar Ambiental
Um total de 36 pássaros silvestres foram recuperados pela Polícia Militar Ambiental (BPMA) na manhã desta segunda-feira (16) em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. As aves estavam sendo mantidas em cativeiro em uma propriedade rural localizada na região de Fazenda Rocinha.
Dentre as espécies apreendidas, estão um Catatau — animal que corre o risco de extinção, três Bigodinhos, quatro Galinhos da Serra, seis Boiadeiros, seis Tizius, sete Canários da Terra e nove Coleiros.
> Corte de árvores no Morro do Moreno revolta ambientalistas no ES
Os pássaros foram localizados durante patrulhamento preventivo no Caparaó. Agentes avistaram uma residência, que logo na entrada, servia de abrigo para eles.
Pássaros que viviam em cativeiro em São José do Calçado Crédito: Divulgação | Polícia Militar Ambiental
O proprietário do imóvel não possuía autorização do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) para cuidar das aves e foi encaminhado para a delegacia.
> Panda ameaçada de extinção está grávida: "Um grande presente"
Os animais foram recolhidos para o IEMA, onde passarão por avaliação para serem reintroduzidos na natureza.

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