PF, Guarda Municipal e PM fazem buscas contra facção em Viana

Duas casas do bairro Nova Bethânia foram alvos da ação, ocorrida na manhã desta sexta-feira (10)

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:58

Operação Radix, da Ficco/ES, teve alvos em Viana

Duas casas de Nova Bethânia, em Viana, foram alvos de buscas durante a Operação Radix, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES), nesta sexta-feira (10). Um suspeito foi preso em flagrante. Segundo as investigações, integrantes de uma facção utilizavam as residências para armazenar objetos ilícitos, como armas. 

Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos uma pistola 9 mm raspada com um acessório denominado “red dot” (com a função de projetar um ponto luminoso no alvo, facilitando a mira), munições, uma espingarda calibre .36, uma câmera (devido aos indícios de que era utilizada por investigados para monitorar a atuação policial) e um celular. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Participaram das buscas a Polícia Federal, a 11ª Companhia Independente da Polícia Militar e a Guarda Municipal de Viana. 

O nome da operação, Radix (do latim “raiz”), foi escolhido por causa do objetivo da ação, que é atingir a base do esquema criminoso, enfraquecendo a estrutura que sustentava a facção.

A Ficco/ES, coordenada pela Polícia Federal, é composta pelas Polícias Militar e Penal, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e pelas guardas municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

