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Crime nos Correios

PF divulga vídeo de assalto a agência dos Correios na Serra

Imagens de monitoramento mostram criminoso rendendo funcionária para cometer o assalto

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 21:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 21:57
Assalto à agência dos Correios Barcelona, na Serra Crédito: Divulgação
A Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira (03) imagens do circuito de monitoramento de uma agência dos Correios assaltada na Serra.
O crime ocorreu no dia 2 de agosto deste ano na agência de Porto Canoa. O criminoso rendeu a funcionária e a levou aos fundos para realizar o assalto.
Com a divulgação das imagens, a Polícia Federal pede ajuda da população para identificar o suspeito. Caso tenha informações sobre o crime, ligue para o Disque Denúncia (181) ou fale diretamente com a Polícia Federal do ES, nos números 3041-8032 e 3041-8033.
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