PF divulga vídeo de assalto a agência dos Correios na Serra

O crime ocorreu no dia 2 de agosto deste ano na agência de Porto Canoa. O criminoso rendeu a funcionária e a levou aos fundos para realizar o assalto.

Com a divulgação das imagens, a Polícia Federal pede ajuda da população para identificar o suspeito. Caso tenha informações sobre o crime, ligue para o Disque Denúncia (181) ou fale diretamente com a Polícia Federal do ES, nos números 3041-8032 e 3041-8033.