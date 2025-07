Operação Sangue Frio

PF desarticula esquema com caminhões frigoríficos para traficar cocaína do MT para o ES

Organização criminosa é uma das principais distribuidoras de entorpecentes no Estado, principalmente em Cariacica, Viana e Guarapari

A Polícia Federal está nas ruas para cumprir mandados de busca e de prisão contra integrantes de uma organização criminosa envolvida em um esquema de tráfico interestadual de drogas: segundo as investigações, eles transportavam cocaína em caminhões frigoríficos, misturada a cargas de carne bovina, partindo do Mato Grosso com destino ao Espírito Santo . >

Além do tráfico interestadual de drogas, as investigações apontam que a organização criminosa — que não teve o nome divulgado — tinha um esquema de lavagem de dinheiro. Entre os alvos das ordens judiciais está o principal líder do grupo, um homem com mandado de prisão pendente há mais de 13 anos. Ele também não teve a identidade revelada.>