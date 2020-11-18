Pescador morre após mergulho em alto-mar em Marataízes

Um pescador de 52 anos morreu afogado em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, depois de um mergulho em alto-mar, na manhã de terça-feira (17). Segundo informações de tripulantes da embarcação à Polícia Militar, José Antônio Ferreira Dias foi puxado à superfície já inconsciente.
Tripulantes que estavam na embarcação contaram que a vítima fez um mergulho e retornou a superfície. Já no segundo, demorou a voltar. Suspeitando de algo errado, ele foi puxado, mas estava inconsciente. Os pescadores tentaram reanimar o mergulhador, mas sem sucesso.
Os pescadores voltaram ao porto da Barra de Itapemirim e acionaram a polícia. Os militares acionaram a perícia e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A vítima morava em Guarapari e, segundo os tripulantes, era experiente em mergulhos. A Polícia Civil foi acionada pela reportagem para saber a causa da morte do pescador, mas até o momento não deu resposta.