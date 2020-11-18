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Prefeitura de Apiacá fecha por 2 dias após servidores contraírem Covid-19

Medida foi tomada pelo prefeito Fabrício Gomes Thebaldi depois que cinco servidores testaram positivo para o novo coronavírus. Prédio passou por desinfecção

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 18:09
Prefeitura de Apiacá ficará fechada por dois dias
Prefeitura de Apiacá ficará fechada por dois dias Crédito: Reprodução/ Google Maps
Após cinco servidores testarem positivo para o novo coronavírus nos últimos dias, o prefeito de Apiacá, Dr. Fabrício Gomes Thebaldi, paralisou as atividades por dois dias no prédio da prefeitura para desinfecção das salas. No imóvel, no Centro da cidade, funcionam as secretarias de Administração, Finanças e o setor jurídico.
Prefeitura de Apiacá fecha por 2 dias após servidores contraírem Covid-19
O anúncio, publicado nas redes sociais da prefeitura, informa que a paralisação dos serviços que funcionam na sede administrativa ocorrerá nesta quarta-feira (18) e quinta-feira (19). O prefeito explica que a medida é necessária para manter a segurança, após o surgimento dos casos entre os servidores.
Prefeitura publicou comunicado nas redes sociais
Prefeitura publicou comunicado nas redes sociais Crédito: Divulgação
Todo meu jurídico, tesoureiro, secretário de Administração, Finanças estão com Covid. Confirmados, cinco estão com Covid e outros também fizeram o teste. Por precaução, faremos a desinfecção das salas para não colocar as pessoas em risco, disse Thebaldi. Dois servidores estão hospitalizados e os demais seguem em recuperação em casa.
Durante este período, alguns servidores, segundo o prefeito, trabalharão no regime de home office. Serviços das secretarias de Saúde, Obras, Agricultura e Assistência Social continuam normalmente, pois atuam em outros pontos da cidade.
O município de Apiacá tem pouco mais de 7 mil habitantes e registrou, até a tarde desta quarta-feira (18), 205 casos confirmados da doença. Desse total, 190 pessoas ficaram curadas, segundo dados do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde.

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