Prefeitura de Apiacá ficará fechada por dois dias Crédito: Reprodução/ Google Maps

Após cinco servidores testarem positivo para o novo coronavírus nos últimos dias, o prefeito de Apiacá , Dr. Fabrício Gomes Thebaldi, paralisou as atividades por dois dias no prédio da prefeitura para desinfecção das salas. No imóvel, no Centro da cidade, funcionam as secretarias de Administração, Finanças e o setor jurídico.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Apiacá fecha por 2 dias após servidores contraírem Covid-19

O anúncio, publicado nas redes sociais da prefeitura, informa que a paralisação dos serviços que funcionam na sede administrativa ocorrerá nesta quarta-feira (18) e quinta-feira (19). O prefeito explica que a medida é necessária para manter a segurança, após o surgimento dos casos entre os servidores.

Prefeitura publicou comunicado nas redes sociais Crédito: Divulgação

Todo meu jurídico, tesoureiro, secretário de Administração, Finanças estão com Covid. Confirmados, cinco estão com Covid e outros também fizeram o teste. Por precaução, faremos a desinfecção das salas para não colocar as pessoas em risco, disse Thebaldi. Dois servidores estão hospitalizados e os demais seguem em recuperação em casa.

Durante este período, alguns servidores, segundo o prefeito, trabalharão no regime de home office. Serviços das secretarias de Saúde, Obras, Agricultura e Assistência Social continuam normalmente, pois atuam em outros pontos da cidade.