Perseguição termina com acidente e troca de tiros em Vila Velha

Três pessoas que estavam em um Corsa Classic roubado foram perseguidas. Na fuga, o motorista perdeu o controle do carro e atingiu outros dois veículos. Trio acabou preso

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 13:02

 - Atualizado há 6 anos

Trio bateu carro após perseguição pelas ruas de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma perseguição a um carro roubado terminou em troca de tiros e com três pessoas presas próximo à Delegacia Regional de Vila Velha, no bairro Jaburuna, no final da manhã desta sexta-feira.

O carro roubado, um Chevrolet Classic, com três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foi perseguido pela polícia desde a Prainha, quando furou um bloqueio da PM. Na altura da Delegacia, o motorista do Classic bateu em um carro estacionado, um Fiat Palio, que o proprietário usa para entregar marmitas.

Com o impacto, o Fiat Palio atingiu uma Mitsubishi Pajero que estava estacionada na frente. Após a colisão, um homem e uma mulher foram presos. Outro homem que estava no veículo desceu do carro atirando e, após a troca de tiros com os policiais, também acabou preso.

Os acusados foram encaminhados para a Delegacia.

