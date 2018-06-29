Perseguição policial tem troca de tiros e acidente em Anchieta

Uma perseguição policial teve troca de tiros e acidente no bairro Vila Residencial Samarco, em Anchieta, no Sul do Estado, na tarde desta quinta-feira (28). Um suspeito, que conduzia o veículo em fuga, bateu de frente com um carro que vinha no sentido oposto. Outros dois acusados também estavam dentro do automóvel que fugia dos policiais - todos os três foram detidos. O passageiro que teve seu carro atingido teve apenas com ferimentos leves e foi levado para o Pronto Atendimento do município para fazer exames. Nenhum militar ficou ferido.

Conforme o registro da Polícia Militar, policiais receberam denuncias de que três indivíduos em um Renault Sandero estariam armados. Os militares mandaram o motorista parar o veículo, mas ele não obedeceu e fugiu.

Durante a perseguição, um dos ocupantes fizeram disparos na direção de uma equipe de policiais, que revidaram. Segundo a PM, mesmo assim, o condutor do Sandero continuou fugindo, desrespeitando a ordem de parada. Contudo, ao fazer contorno próximo a prefeitura, o Sandero acabou batendo de frente com um Renault Clio, veículo do município de Anchieta.