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Crime

Perseguição policial tem troca de tiros e acidente em Anchieta

Na fuga, o veículo com suspeitos acabou batendo de frente com um carro da prefeitura de Anchieta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 22:13

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 22:13

Uma perseguição policial teve troca de tiros e acidente no bairro Vila Residencial Samarco, em Anchieta, no Sul do Estado, na tarde desta quinta-feira (28). Um suspeito, que conduzia o veículo em fuga, bateu de frente com um carro que vinha no sentido oposto. Outros dois acusados também estavam dentro do automóvel que fugia dos policiais - todos os três foram detidos. O passageiro que teve seu carro atingido teve apenas com ferimentos leves e foi levado para o Pronto Atendimento do município para fazer exames. Nenhum militar ficou ferido.
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Conforme o registro da Polícia Militar, policiais receberam denuncias de que três indivíduos em um Renault Sandero estariam armados. Os militares mandaram o motorista parar o veículo, mas ele não obedeceu e fugiu.
Durante a perseguição, um dos ocupantes fizeram disparos na direção de uma equipe de policiais, que revidaram. Segundo a PM, mesmo assim, o condutor do Sandero continuou fugindo, desrespeitando a ordem de parada. Contudo, ao fazer contorno próximo a prefeitura, o Sandero acabou batendo de frente com um Renault Clio, veículo do município de Anchieta.
Um dos suspeitos foi baleado no pé e encaminhado sob escolta ao PA de Anchieta. Os outros dois ocupantes do Sandero foram presos com três armas no veículo.

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