Perseguição policial, capotamento e apreensão de maconha no interior do ES

Mesmo após acidente, criminosos tentaram fugir a pé, mas foram detidos

Gazeta Online

Publicado em 10 de julho de 2019 às 21:03

 - Atualizado há 6 anos

Uma denúncia anônima terminou na apreensão de 1,5 kg de maconha em São José do Calçado, no Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (10). Houve perseguição aos suspeitos que transportavam a droga em um carro, que capotou. Mesmo assim, saíram correndo e jogaram a droga no mato. Eles foram presos pela Polícia Militar.

Segundo os militares, o transporte de drogas – 3 tabletes – estavam em um Volkswagem Gol e teria saído da divisa de Minas Gerais, onde compraram a droga. O produto seria revendido em São José do Calçado.

Em uma estrada de chão, a polícia avistou o veículo suspeito descrito na denúncia e deram ordem de parada, que foi ignorada. Após passar por uma curva em alta velocidade, o motorista perdeu o controle e tombou na beira da estrada. Os criminosos que estavam no carro saíram correndo com uma mochila preta, que foi jogada no mato com a droga.

 Eduardo Souza Tatagiba, 21 anos, e Josemar Gumieiro Mozeli, 21 anos, foram conduzidos a delegacia local de São José de Calçado. Eles foram autuados por tráfico e associação ao tráfico e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

