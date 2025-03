Madrugada violenta

Perseguição e troca de tiros termina com suspeito baleado em Vila Velha

Câmera de videomonitoramento flagrou o momento da correria e o som dos disparos; na mesma cidade, em outro bairro, um homem foi preso com uma granada

3 min de leitura min de leitura

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Uma perseguição com troca de tiros terminou com um suspeito baleado durante a madrugada desta quinta-feira (13), no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Imagens de videomonitoramento (vejam acima) mostram o homem correndo e, logo depois, policiais militares indo atrás dele. Também é possível ouvir disparos ao fundo.

O homem, identificado como Victor Bustamante Silva, de 36 anos, foi baleado durante a troca de tiros com a Polícia Militar. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a ação começou após uma denúncia de que o suspeito circulava de moto pelo bairro portando uma arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, após receber a ordem de parada ele acelerou, entrou na contramão e perdeu o controle da moto. Em seguida, continuou a fuga a pé e teria disparado contra os policiais, momento em que houve o confronto.

Victor foi atingido e caiu no meio da rua. A PM disse, por nota, que ele foi atingido no glúteo e socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde ficou sob escolta.

As imagens mostram o momento em que o suspeito corre, seguido pelos disparos e ordens de parada dos policiais. Após ser baleado ele foi cercado pelos agentes, enquanto algumas pessoas tentavam se aproximar, mas foram afastadas pela polícia.



Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Victor tem passagens criminais por tráfico de drogas e homicídio, desde 2011. A PM informou que, com o suspeito, foi encontrada uma arma, três carregadores e 23 munições. A motocicleta foi recolhida para pátio. O material foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e por tentativa de homicídio contra agente de segurança pública no exercício da função. Assim que receber alta médica, será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Também em Vila Velha, granada é encontrada

Também na madrugada desta quarta-feira (13), em Vila Velha, outra ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. Um homem foi preso no bairro Vila Garrido após ser encontrado com uma granada. Segundo a PM, moradores relataram ter ouvido disparos. Os agentes foram até o local e encontraram dois veículos com marcas de tiros. Testemunhas disseram que suspeitos estavam escondidos dentro do quintal de uma das residências da rua.

No quintal da casa indicada, as equipes localizaram Alex Sandro do Nascimento Junior, de 26 anos, escondido. Ele se entregou e disse que indivíduos armados de um outro bairro foram até Vila Garrido para dar ataque e, por medo de ser baleado, se escondeu nos fundos da residência. Testemunhas relataram aos militares que o suspeito de 26 anos estava com uma arma e realizou diversos disparos antes de correr com outros homens para dentro da residência e se esconder.

As equipes realizaram buscas no local onde o suspeito estava escondido e localizaram um carregador 9mm, uma munição e uma granada. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais foi acionado e desativou o artefato. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.

A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de acessório ou munição de uso proibido ou restrito. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). As munições foram encaminhadas para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com os fragmentos do artefato explosivo.



Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta