Perseguição acaba com jovem preso e veículo recuperado em Alegre

O veículo estava com uma placa clonada e com restrição de roubo em Vila Velha

Gazeta Online

Publicado em 16 de julho de 2019 às 13:28

 - Atualizado há 6 anos

Um jovem, de 22 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (15) após uma perseguição policial na Rodovia ES 185, Estrada do Distrito de Café, na Zona Rural de Alegre. Tudo começou quando um policial militar, que estava de folga, passou informações sobre um roubo em via pública.

Três indivíduos armados foram vistos em um veículo Toyota Etios prata. Para impedir a fuga, a Polícia Militar montou um cerco nas principais vias que dão acesso a Bom Jesus do Norte, Guaçuí e a sede do município de Alegre.

Eles passaram pelo cerco, mas não obedeceram a ordem de parada e o veículo acabou derrapando na pista. Os homens fugiram pelo matagal, os militares seguiram na busca, e um deles, Igor Andrade de Almeida, foi capturado.

Segundo a Polícia Militar, o veículo estava com uma placa clonada e com restrição de roubo em Vila Velha, no dia 18 de abril deste ano, e Igor estava com um mandado de prisão em aberto. Também foram apreendidos uma espingarda, duas toucas ninjas e celular.

Os outros dois suspeitos não foram encontrados. Ainda de acordo com a Polícia, a vegetação densa e o horário dificultou a captura. O veículo, o material e o detido foram conduzidos para a delegacia de Alegre.

Perseguição policial acaba com homem detido e veículo recuperado em Alegre

