'Perdi metade da minha vida', diz marido de diarista morta eletrocutada

Nathalia da Silva, 34 anos, morreu eletrocutada em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

A gente estava no melhor momento da vida. O que eu vou fazer sem a minha melhor amiga agora? Perdi metade da minha vida sem a Nathalia. Ela era minha parceira em tudo. Não sabia fazer nada sem ela.

Ela morreu eletrocutada na cozinha de um apartamento localizado no Edifício Saint Patrick, na Praia da Costa, em Vila Velha, dessa quinta-feira (28). O lamento é do repositor de frios Jacques Nunes França, 40 anos, marido da diarista Nathalia da Silva, 34.

Polícia Civil, a mulher lavava o chão da cozinha quando teria encostado no acendedor automático do fogão e recebido a descarga elétrica. O chão molhado poderia ter contribuído para que a descarga fosse ainda mais forte. Nathália e Jacques estavam juntos há 6 anos. Os dois têm um filho de 4 anos. Frutos de um relacionamento anterior, Nathalia deixou uma filha de 18 anos e dois filhos de 7 e 17 anos. O casal e os filhos viajariam nesta sexta-feira (1) à noite para a casas dos tios da diarista, em Iconha. De acordo com a, a mulher lavava o chão da cozinha quando teria encostado no acendedor automático do fogão e recebido a descarga elétrica. O chão molhado poderia ter contribuído para que a descarga fosse ainda mais forte. Nathália e Jacques estavam juntos há 6 anos. Os dois têm um filho de 4 anos. Frutos de um relacionamento anterior, Nathalia deixou uma filha de 18 anos e dois filhos de 7 e 17 anos.

Prédio onde diarista morreu eletrocutada em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Meu filho de 4 anos ainda não sabe o que aconteceu. Para ele, a mamãe pode voltar a qualquer momento. Vou cuidar para que ele tenha somente as melhores lembranças dela. Não quero que ele venha ao velório ou que veja a mãe dele nesse momento, disse o marido, durante o velório da diarista realizado nesta sexta-feira (01) no bairro São Torquato, em Vila Velha.

O sepultamento dela será neste sábado (02) no cemitério Parque da Paz, no mesmo município. O repositor contou que está de férias. Nesse período, sempre levava e buscava a mulher no trabalho. Na quinta-feira, ele foi ao edifício com a mãe, que tem 70 anos.

Liguei 16 vezes e ela não atendia. Minha mãe também tentou ligar umas três ou quatro vezes. Pedi o porteiro para interfonar e ele pediu que eu entrasse pois havia acontecido algo com minha mulher. Deus me deu forças e eu subi. Quando cheguei, vi que estavam tentando reanimá-la. Eu só sabia chorar. Não quis mais ver nada.

Jacques acredita que a mulher tenha sofrido uma descarga elétrica enquanto limpava a cozinha do apartamento. Não sou perito, mas sei que ela tomou uma descarga elétrica ao esbarrar em um botão do fogão. Não sei se estava suada ou molhada. Ele informou que a mulher trabalha no edifício há dois anos.

Amigo da família, o pintor Analberto Frontini, 49, disse que Nathalia era uma mulher muito querida e especial. "Ela era adorada por todos na família e também no trabalho dela. Nathalia era muito trabalhadora, adorava o marido, os filhos e curtir a família. O que aconteceu foi uma fatalidade. Deus sabe das coisas, mas é muito triste passar por tudo isso e perder alguém tão especial como a Nathalia era para todos", disse Analberto.

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado José Lopes, informou que o caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho na quinta-feira (07). O laudo cadavérico vai indicar a causa da morte. A investigação e perícia apontam que a morte foi por eletrocussão, disse o delegado. O titular do, delegado José Lopes, informou que o caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho na quinta-feira (07). O laudo cadavérico vai indicar a causa da morte. A investigação e perícia apontam que a morte foi por eletrocussão, disse o delegado.