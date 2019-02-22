Home
Pedófilo preso em operação da PF paga fiança e é solto

O homem é um dos 100 maiores distribuidores de pornografia infanto-juvenil do mundo. Ele havia sido detido na manhã desta sexta-feira (22), mas pagou uma fiança de R$ 3 mil e foi liberado