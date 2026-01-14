Home
Pastor é preso por abusar da namorada sob efeito de remédios em Ibatiba

Segundo a investigação, atos aconteceram na mesma cama onde dormia o filho da vítima, que é menor de idade

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:38

Um pastor de 28 anos foi preso preventivamente suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a namorada, que estava sob efeito de remédios, em Ibatiba, na região do Caparaó capixaba. Segundo a investigação da Polícia Civil, ele teria abusado da jovem de 27 anos em outubro do ano passado, na mesma cama onde dormia o filho da vítima.

Segundo a investigação, atos aconteceram na mesma cama onde dormia o filho da vítima, que é menor de idade

A prisão foi autorizada pela Justiça após parecer favorável do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e aconteceu na última terça-feira (13). O caso foi tratado como estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica.

“O inquérito destacou ainda que os atos libidinosos eram praticados na mesma cama onde dormia o filho menor de idade da vítima, demonstrando total desprezo pela dignidade da mulher e pela proteção da criança”, disse o delegado Hélio Flávio Martins, que está respondendo pela Delegacia Regional de Ibatiba.

O pastor foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. O caso tramita sob segredo de justiça. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato ocorreu não foram divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

