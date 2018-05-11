Parentes de empresária morta por vergalhão: 'Pedimos consolo a Deus'

Uma missa de sétimo dia em memória da empresária Simone Venturi Tonani, de 42 anos morta após ser atingida por uma barra de ferro na cabeça, em Vila Velha foi realizada na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também no município, na noite desta quinta-feira (10). Amigos e familiares estiveram no local.
Ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metros lançada por um morador de rua. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo.
A empresária foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.
À reportagem do Gazeta Online, a prima da vítima, Vanessa Venturin, disse que os familiares ainda estão em choque com a morte de Simone. "A gente acorda achando que isso vai passar, que vai acabar, mas a gente percebe que temos que continuar, os dias estão sendo difíceis. A gente veio aqui hoje pedir a Deus um consolo ", disse.
O CASO
A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi ferida na cabeça por uma barra de ferro, na noite de sexta-feira (4), na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metro lançada por um morador de rua.
A empresária foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra. Ela chegou a ser encaminhada com vida, mas em estado grave, para o Hospital São Lucas, em Vitória. Horas depois Simone teve morte cerebral declarada.
Por meio de câmeras de videomonitoramento, a PM conseguiu prender o suspeito de ter lançado a barra de ferro contra Simone. Ele foi detido cerca de 20 minutos depois do crime na Avenida Hugo Musso e levado à Delegacia Regional de Vila Velha.