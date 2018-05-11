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Vila Velha

Parentes de empresária morta por vergalhão: 'Pedimos consolo a Deus'

Missa de sétimo dia foi realizada na noite desta quinta-feira (10)

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 00:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 00:11
Simone Venturini Tonani foi atingida uma barra de ferro em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Instagram
Uma missa de sétimo dia em memória da empresária Simone Venturi Tonani, de 42 anos  morta após ser atingida por uma barra de ferro na cabeça, em Vila Velha  foi realizada na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também no município, na noite desta quinta-feira (10). Amigos e familiares estiveram no local.
Ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metros lançada por um morador de rua. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo.
> Vídeo mostra homem jogando barra de ferro contra carros em Vila Velha
A empresária foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.
À reportagem do Gazeta Online, a prima da vítima, Vanessa Venturin, disse que os familiares ainda estão em choque com a morte de Simone. "A gente acorda achando que isso vai passar, que vai acabar, mas a gente percebe que temos que continuar, os dias estão sendo difíceis. A gente veio aqui hoje pedir a Deus um consolo ", disse.
 
O CASO
A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi ferida na cabeça por uma barra de ferro, na noite de sexta-feira (4), na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metro lançada por um morador de rua. 
A empresária foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra. Ela chegou a ser encaminhada com vida, mas em estado grave, para o Hospital São Lucas, em Vitória. Horas depois Simone teve morte cerebral declarada.
Por meio de câmeras de videomonitoramento, a PM conseguiu prender o suspeito de ter lançado a barra de ferro contra Simone. Ele foi detido cerca de 20 minutos depois do crime na Avenida Hugo Musso e levado à Delegacia Regional de Vila Velha. 

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