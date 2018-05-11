Parentes de empresária morta por vergalhão: 'Pedimos consolo a Deus'

Simone Venturini Tonani foi atingida uma barra de ferro em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Instagram

Simone Venturi Tonani, de 42 anos  morta após ser atingida por uma barra de ferro na cabeça, em Vila Velha  foi realizada na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também no município, na noite desta quinta-feira (10). Amigos e familiares estiveram no local. Uma missa de sétimo dia em memória da empresária, de 42 anos , em Vila Velha  foi realizada na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também no município, na noite desta quinta-feira (10). Amigos e familiares estiveram no local.

Ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metros lançada por um morador de rua. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo.

A empresária foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.

À reportagem do Gazeta Online, a prima da vítima, Vanessa Venturin, disse que os familiares ainda estão em choque com a morte de Simone. "A gente acorda achando que isso vai passar, que vai acabar, mas a gente percebe que temos que continuar, os dias estão sendo difíceis. A gente veio aqui hoje pedir a Deus um consolo ", disse.





O CASO

A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi ferida na cabeça por uma barra de ferro, na noite de sexta-feira (4), na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metro lançada por um morador de rua.

A empresária foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra. Ela chegou a ser encaminhada com vida, mas em estado grave, para o Hospital São Lucas, em Vitória. Horas depois Simone teve morte cerebral declarada.