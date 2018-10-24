Pânico no motel: bandidos invadem quartos durante arrastão na Serra

Arrastão em Motel na Serra Crédito: Bernardo Coutinho

Pelo menos quatro bandidos fizeram um arrastão em um motel na Rodovia ES 010, na Serra, no início da madrugada desta quarta-feira (24). Os criminosos renderam funcionários na recepção e clientes dentro dos quartos. Houve perseguição policial, mas ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, o arrastão começou na recepção do motel. Os criminosos agrediram funcionários com coronhadas na cabeça, antes de levarem celulares e o dinheiro do caixa.

ARMAS

Os bandidos estavam com armas de grosso calibre - escopetas calibre 12 - e coletes à prova de balas. De acordo com os relatos, alguns deles estavam encapuzados. Após o assalto aos funcionários, os criminosos arrombaram as portas de dois quartos e roubaram clientes. Um policial militar foi agredido.

A Polícia Civil não soube informar quantos clientes estavam no motel no momento do crime. Logo após o arrastão, os criminosos fugiram em um carro roubado, um Siena preto.

A Polícia Militar relatou que os bandidos abandonaram o carro no meio do caminho e conseguiram fugir. Até o momento, ninguém foi preso. As vítimas foram encaminhadas a registrar o boletim de ocorrência na 3ª Delegacia Regional da Serra.

DINÂMICA DO CRIME

O dono do motel contou à reportagem do Gazeta Online que os criminosos chegaram no Siena como se fossem clientes, mas com os vidros escuros fechados. Quando o portão foi aberto, os bandidos já saíram armados e, em seguida, renderam duas camareiras e a recepcionista, que foram trancadas em um quarto.

Os bandidos entraram nos quartos pela área de serviço, onde os funcionários passam e tem acesso às chaves. Dois quartos com clientes foram invadidos. Antes do PM, um técnico de refrigeração de 25 anos e a namorada foram rendidos também. Os bandidos levaram dinheiro, celulares e a chave da moto dele.

Logo depois, o quarto do PM foi arrombado, quando ele apanhou, teve a arma roubada e foi trancado no banheiro de um quarto com piscina, de onde conseguiu ter acesso ao telhado.

Segundo o dono do motel, a polícia só foi chamada após os bandidos fugirem. Quando as viaturas chegaram, entre cinco e dez minutos depois, o PM estava no telhado machucado e desceu.

OUTROS QUARTOS ARROMBADOS

Os assaltantes ainda arrombaram outros quartos, que estavam vazios. Seis televisões, um microondas, celulares das vítimas e pouco mais de R$ 200 que estava no caixa do motel foram levados. O Siena que estava com os criminosos acabou abandonado durante a perseguição.

O carro teria sido roubado de um motorista de aplicativo, mas o boletim não foi registrado na Delegacia Regional da Serra. A polícia tenta localizar o dono do veículo.

DINÂMICA DO CRIME

O dono do motel contou à reportagem do Gazeta Online que os criminosos chegaram no Siena como se fossem clientes, mas com os vidros escuros fechados. Quando o portão foi aberto, os bandidos já saíram armados e, em seguida, renderam a camareira e a recepcionista, que foram trancadas em um quarto.

Os bandidos entraram nos quartos pela área de serviço, onde os funcionários passam e tem acesso às chaves. Dois quartos com clientes foram invadidos. Antes do PM, um técnico de manutenção em fogão, de 25 anos, e a namorada foram rendidos também. Os bandidos levaram dinheiro, celulares e a chave da moto dele.

Logo depois, o quarto do PM foi arrombado, quando ele apanhou, teve a arma roubada e foi trancado no banheiro de um quarto com piscina, de onde conseguiu ter acesso ao telhado.