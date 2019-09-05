Home
Palmilha de haxixe: bandidos são presos com droga no tênis no ES

A polícia acredita que a droga, que tem um efeito até 30 vezes maior que a maconha, seria entregue a outros traficantes de Vila Velha

Gazeta Online

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 20:10

 - Atualizado há 6 anos

Dois jovens foram presos suspeitos de tráfico de drogas e associação criminosa, na tarde desta quarta-feira (04), no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Um deles estava com dois tabletes de drogas escondidos no tênis, no formato de palmilha. 

Palmilha de haxixe - bandidos são presos com droga no tênis no ES

De acordo o Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Paulo Henrique Mendes Gonçalves, de 23 anos e Maxwell Rodrigues de Abreu, 24, estavam dentro de um carro do modelo Fiat Punto, preto, prestes a fazer uma entrega quando foram detidos.

Drogas em formato de palmilha Crédito: Esthefany Mesquita

De acordo com o titular do Denarc, Diego Bermond, as investigações começaram há duas semanas.

"Foi depois de uma denúncia anônima que as investigações começaram. A informação é de que suspeitos estariam traficando próximo a um supermercado na região de Nossa Senhora da Penha, e ontem conseguimos capturar dois suspeitos. Acreditamos que existam mais integrantes", disse.

Segundo Bermond, as palmilhas são de haxixe. Além da droga, que seria repassada para outras pessoas, a polícia encontrou também buchas de maconha, cigarro com a mesma substância e balança de precisão. 

"Durante a revista Maxwell estava mancando e os policiais desconfiaram. A polícia é treinada e sabe que as pessoas escondem drogas em várias partes do corpo. Neste caso, encontramos nos sapatos do Maxwell", destacou o delegado. 

Diego Bermond contou ainda que o efeito do haxixe é mais forte que o da maconha, apesar de ser extraído da mesma planta. "O haxixe é derivado da mesma planta que a maconham, mas ele tem uma concentração maior. Ele tem a potência de 30 vezes mais que o efeito da maconha". 

Segundo o delegado, a droga seria repassada para outra pessoa que distribuiria o entorpecente na região de Nossa Senhora da Penha.  "Esse formato de entrega em tablete não é para usuários. Acreditamos que esses tabletes em formato de palmilha iriam para outro traficante e ele venderia como produto final aos usuários do local", relatou.

Delegado titular do Denarc, Diego Bermond Crédito: Esthefany Mesquita

Bermond destacou ainda que as investigações continuam e que mais suspeitos poderão aparecer. "É possível que a droga seja de um superior e eles estavam repassando. As investigações vão continuar até encontrarmos o dono dos entorpecentes".

O delegado completou ainda que Maxwell confessou ser dono do haxixe, já Pablo dono do carro onde a droga estava, disse que não sabia dos entorpecentes. Os dois foram levados para delegacia, em seguida, encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

