Em Vila Velha

Palmilha de haxixe: bandidos são presos com droga no tênis no ES

A polícia acredita que a droga, que tem um efeito até 30 vezes maior que a maconha, seria entregue a outros traficantes de Vila Velha

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 20:10 - Atualizado há 6 anos

Dois jovens foram presos suspeitos de tráfico de drogas e associação criminosa, na tarde desta quarta-feira (04), no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Um deles estava com dois tabletes de drogas escondidos no tênis, no formato de palmilha.

Palmilha de haxixe - bandidos são presos com droga no tênis no ES

De acordo o Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Paulo Henrique Mendes Gonçalves, de 23 anos e Maxwell Rodrigues de Abreu, 24, estavam dentro de um carro do modelo Fiat Punto, preto, prestes a fazer uma entrega quando foram detidos.

Drogas em formato de palmilha Crédito: Esthefany Mesquita

De acordo com o titular do Denarc, Diego Bermond, as investigações começaram há duas semanas.

"Foi depois de uma denúncia anônima que as investigações começaram. A informação é de que suspeitos estariam traficando próximo a um supermercado na região de Nossa Senhora da Penha, e ontem conseguimos capturar dois suspeitos. Acreditamos que existam mais integrantes", disse.

Segundo Bermond, as palmilhas são de haxixe. Além da droga, que seria repassada para outras pessoas, a polícia encontrou também buchas de maconha, cigarro com a mesma substância e balança de precisão.

"Durante a revista Maxwell estava mancando e os policiais desconfiaram. A polícia é treinada e sabe que as pessoas escondem drogas em várias partes do corpo. Neste caso, encontramos nos sapatos do Maxwell", destacou o delegado.

Diego Bermond contou ainda que o efeito do haxixe é mais forte que o da maconha, apesar de ser extraído da mesma planta. "O haxixe é derivado da mesma planta que a maconham, mas ele tem uma concentração maior. Ele tem a potência de 30 vezes mais que o efeito da maconha".

Segundo o delegado, a droga seria repassada para outra pessoa que distribuiria o entorpecente na região de Nossa Senhora da Penha. "Esse formato de entrega em tablete não é para usuários. Acreditamos que esses tabletes em formato de palmilha iriam para outro traficante e ele venderia como produto final aos usuários do local", relatou.

Delegado titular do Denarc, Diego Bermond Crédito: Esthefany Mesquita

Bermond destacou ainda que as investigações continuam e que mais suspeitos poderão aparecer. "É possível que a droga seja de um superior e eles estavam repassando. As investigações vão continuar até encontrarmos o dono dos entorpecentes".

O delegado completou ainda que Maxwell confessou ser dono do haxixe, já Pablo dono do carro onde a droga estava, disse que não sabia dos entorpecentes. Os dois foram levados para delegacia, em seguida, encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta