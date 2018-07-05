Pai que estuprou filha por 11 anos fez vasectomia para não engravidá-la

Autônomo de 61 anos, preso suspeito de estuprar a filha, em Vitória Crédito: Mayra Bandeira

Foram necessários 11 anos para que uma jovem de 18, vencesse o medo e denunciasse a violência sexual que vinha sofrendo do pai, dentro de casa. Os estupros começaram quando a vítima tinha apenas cinco anos e duraram até ela completar 16.

À polícia, a jovem ainda contou que desde a morte da mãe, aos 11 anos, foi obrigada a dormir no quarto dos pais com o suspeito, que chegou a fazer vasectomia para não correr o risco de engravidá-la. O homem foi preso na manhã desta quarta-feira (4), em casa, em um bairro de Vitória.

Para obrigar a vítima a manter silêncio, o suspeito, um autônomo de 61 anos, ameaçava matar os outros três filhos, irmãos da jovem, de 10, 13 e 17 anos. Ele dizia que se ela contasse para alguém o que acontecia, ia fazer o mesmo com os irmãos dela, ou até mesmo mataria as crianças, explica o delegado Lorenzo Pazolini, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

A vítima, que não é filha biológica do suspeito, procurou a polícia no dia 5 de maio deste ano, após tentar o suicídio. A jovem foi socorrida por uma vizinha e levada para o pronto Atendimento de São Pedro, onde recebeu atendimento médico e psicossocial, e foi orientada a denunciar a violência.

De acordo com o delegado, a mãe da jovem já estava grávida dela quando conheceu o suspeito. Os dois se casaram e ele registrou a menina em seu nome. Ele justificava a violência dizendo que como a menina não era filha de sangue dele, poderia fazer o que fazia, diz Lorenzo.

Além dos estupros, a vítima também era proibida de sair e tinha a vida controlada pelo suspeito. A jovem era proibida de falar com as pessoas. Quando ele via alguém se aproximar da filha na rua, a agredia ou cometia violência sexual como forma de puni-la.

Antes de denunciar os estupros, a vítima chegou a fugir ir para a casa de parentes. Porém, quando o suspeito descobriu onde a filha estava, foi atrás dela e a obrigou a voltar. Hoje, ela mora com uma amiga da igreja, diz Lorenzo.

MARCAS

Não bastasse a dor da violência, os anos de violação resultaram em traumas psicológicos que marcaram profundamente a vítima. Ela começou a se automutilar e chegou ao extremo de tentar tirar a própria vida. A violência que essa menina sofreu é aterrorizante, analisa Lorenzo.

Em entrevista o acusado também negou. Jamais fiz isso, sempre a tratei com muito carinho. Só não deixava ela namorar, queria que ela estudasse. Ela inventou uma monstruosidade.