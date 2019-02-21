Home
Pai é investigado por compartilhar fotos íntimas da amiga da filha

Um empresário, de 38 anos, viu as imagens íntimas no celular da filha, de 16 anos e, por raiva, compartilhou as fotos em grupos de Whatsapp